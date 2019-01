et Claire Gaveau

publié le 25/01/2019 à 12:22

La municipalité de Chalon-sur-Saône s'investit pour ses habitants. Mercredi 23 janvier, le conseil municipal la ville de Saône-et-Loire a adopté plusieurs mesures "pour redonner du pouvoir d'achat".



Parmi elles ? Une baisse de 10% des principaux tarifs communaux. "Ça veut dire qu'à partir du 1er février pour la plupart et à partir du 1er mars pour les tarifs scolaires et parascolaires, on va appliquer une baisse uniforme de 10% sur l'ensemble des tarifs, détaille Gilles Platret, maire LR de Chalon-sur-Saône. Ça concerne les tarifs de cantine pour les familles mais aussi des activités parascolaires, des activités de lien social pour les aînés, des activités culturelles avec l'inscription à la bibliothèque".

L'édile, qui estime le coût de cette mesure à 150.000 euros, évoque un choix réalisé "dans un contexte très tendu sur le plan social" alors que les "gilets jaunes" poursuivent leur mobilisation. "C'est une mesure nouvelle mais on le fait déjà depuis le début du mandat, rappelle Gilles Platret. On avait déjà baissé le chauffage urbain et la taxe d'habitation".

Une mesure électoraliste ?

Ces mesures ont été adoptées lors d'un conseil municipal extraordinaire, à l'unanimité mais sans l'opposition de gauche, qui avait quitté la salle en dénonçant un "coup médiatique" de l'élu républicain. Avant de quitter le conseil municipal, ils avaient critiqué une "attitude électoraliste, un an avant les élections municipales".



Une attitude déplorée par le principal intéressé ce vendredi 25 janvier. "Je n'ai pas pu leur répondre, c'est regrettable. C'est toujours le problème avec ces petites politiques quand l'adversaire a une idée pas trop mauvaise... On avait l'occasion d'avoir un vrai consensus au profit de notre population", lance-t-il.