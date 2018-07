CFCM : Erdogan veut-il mettre la main sur l'islam de France ?

publié le 29/06/2017 à 09:12

Le Conseil français du culte musulman (CFCM) va change de président samedi 1er juillet. Pour la première fois depuis sa création il y a quinze ans, c'est un Franco-turc qui va prendre les rênes de l'institution. Son nom : Ahmat Ogra. Il s'agit d'un entrepreneur de 46 ans, directeur d'une agence de voyage à Paris. L'homme porte le costume noir et la chemise blanche. Il a la démarche pressé de ceux qui font des affaires. Lorsqu'on lui demande si lui ou sa fédération de 250 mosquées sont liés au pouvoir turc, le démenti est net. "On n'a pas de relations avec la famille Erdogan, je suis l'homme de moi même, je suis l'homme de la société civile française. Il n'y a aucun flux financier entre Ankara et Paris au niveau des associations franco-turques. Tout est sur papier, tout est contrôlé", assure-t-il.



Pas si simple pourtant. Son beau-frère travaille au palais présidentiel à Ankara. En 2005, Ahmat Ogra a mis sur pied l'UDTE, un parti politique turc européen directement parrainé par Erdogan. Dans la fédération de mosquée qu'il préside, presque tous les imams sont payés par Ankara. Pour Bernard Godard, spécialiste de l'islam et ancien responsable des cultes au ministère de l'Intérieur, Ahmat Ogra ne dit pas tout.