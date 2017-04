publié le 14/04/2017 à 21:00

L'Union des organisations islamiques de France (UOIF), qui gère près de la moitié des 2.500 mosquées et salles de prière en France, se réunit en congrès les 15 et 16 avril au Bourget. L'un des débats organisés à cette occasion s'intitule : "pour qui voter ?".



En 2012, trois quarts des Français musulmans avaient voté pour François Hollande. Pour autant, Amar Lasfar, son président, considère que "le vote musulman n'existe pas en France. Les musulmans votent d'abord en tant que citoyens de ce pays." L'un des objectifs de ce congrès est surtout d'alerter les candidats à la présidentielle. "Attention, quand vous parlez de l'islam et des musulmans, ne les mettez pas au milieu de deux sujets : la sécurité et le terrorisme."

Amar Lasfar dénonce notamment les "déclarations irresponsables" entendues pendant cette campagne. "On entend que l'on va dissoudre l'UOIF, on entend que l'on va mettre le culte musulman sous contrôle administratif." Marine Le Pen et François Fillon souhaitent, en effet, dissoudre l'UOIF en raison de sa proximité avec les Frères musulmans. "M. Fillon connaît très bien l'UOIF, il était premier ministre, et nous avons travaillé avec lui, notamment au Conseil français du culte musulman (CFCM) pendant cinq années. Les Frères musulmans n'existent pas en France en tant qu'organisation. Parler du culte musulman et des citoyens de confession musulmane de la sorte n'arrange pas les choses dans notre pays."