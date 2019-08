publié le 28/08/2019 à 19:19

Je suis très heureux d'être là sur RTL, c'est la radio de mon enfance, c'est tellement d'émotion d'être à ce micro aujourd'hui. Je dis la vérité, à chaque fois qu'un nouveau chroniqueur arrive sur RTL, il dit toujours "oui, c'est la radio de mon enfance", cela permet de fayoter avec la direction et de faire chialer l'auditeur. Je trouve que cela marche assez bien.

Un mot sur l'affaire de l'été : l'affaire Epstein, l'homme d'affaires accusé de pédophilie. Aux États-Unis, il y a deux types de milliardaires : le milliardaire philanthrope, comme Bill Gates, et le milliardaire pédophile comme Epstein. "La pédophilie est une forme de philanthropie, mais très mal ciblée, mal réglée. C’est une espèce de jet lag sexuel.

Et là, la direction de RTL se dit : tiens, donner la tranche du mercredi, le jour des enfants, à Caverivière, est-ce que ce n'est pas la première connerie de Thomas Sotto. C’est dommage, parce que j’avais bossé Thomas. J’ai fait ma revue de Presse, j’ai acheté ELLE : oui j’ai pris ELLE parce qu’il n’y avait plus de LUI au kiosque. Si ça c’est pas être féministe ?

J'adore le magazine ELLE, alors l’édito était intéressant, parce que je ne savais pas comme qualifier l’été, et Marion Ruggieri a trouvé le bon mot. Elle dit : 'on ne sait pas pour vous mais pour nous, l’été a été très Rihanna'. J’imagine les deux gars qui ne sont pas partis en vacances, en bas de leur HLM à Dijon : 'T’as passé un été très Rihanna toi sur Dijon centre ?'.

"Un été très Rihanna"

Y a d’autres gars qui passent pas un été très Rihanna non plus c’est les indiens d’Amazonie. Jacques Chirac nous l’avait dit : "La maison brûle", en 2002, et il l’a redit la semaine dernière en voyant l’Amazonie brûler : il a dit "elle est où ma compote", ce ce qui n’a rien à voir avec l’Amazonie...

Comme quoi l’écologie plus on vieillit plus on s’en fout. Quand t’as 86 ans en 2019, l’état de la planète en 2100 tu t’en tapes un peu. Tu te dis : "en 2100, j’aurais 166 ans, la planète ira pas beaucoup plus mal que moi". Heureusement, il y a des gens formidables qui ont tout de suite réagi aux incendies. Ils sont allés sur Instagram et ont posté : "Pray for Amazonie" (Priez pour l'Amazonie). Ce dont l’indien qu’a le feu au pagne n'absolument rien à foutre.

Un combat Bolsonaro Vs Philippe

D'où ma solution pour sauver l'Amazonie. On a tous compris que Booba et Kaaris les deux rappeurs ne se battront jamais. Au mieux, ils y feront une marelle ou un puissance 4 pour se départager.



Jair Bolsonaro doit faire un peu de Capoeira, on a Édouard Philippe qu’est pas maladroit en boxe. Je propose donc d’organiser le combat. On les fout tous les deux dans un octogone avec du grillage autour, règle de l’UFC, combat pieds, poings, coude de coude, strangulation. Et le gagnant a le droit de gérer l’Amazonie. N’oublions pas que si les Brésiliens ont un président naze quand il parle ils ont un peuple magnifique quand ils chantent.