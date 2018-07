publié le 29/03/2018 à 08:46

Un chiffre qui étonne et surprend. Entre 300.000 et 350.000 dossiers de carte sont en attente, et des automobilistes circulent ainsi sans ce précieux sésame. En cause, la plateforme numérique mise en place par le gouvernement en novembre 2017. Censée désengorger les préfectures en transférant en ligne toute la procédure d'immatriculation des véhicules, le site dédié à l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) a connu des ralentissements et accumulé des retards.



"Le site fonctionne mieux que ce qu'il a fonctionné", explique à RTL Pascal Brethomé,vice-président en charge des métiers du Conseil national des professions de l'automobile, et garagiste en Vendée.



"Les retards sont montés jusqu'à 450.000, et là ils sont redescendus jusqu'à 300 à 350.000", indique-t-il. Le gouvernement a ainsi ajouté deux centres de traitements aux 7 existants afin de résorber le retard et tenter de corriger le tir.

Les gens n'étaient pas formés, ils n'étaient pas prêts Pascal Berthomé





"Depuis 15 jours, le site fonctionne mieux. Maintenant pour une carte grise on peut mettre 7 à 10 jours pour les avoir", affirme Pascal Brethomé. "La problématique aujourd'hui c'est les retards de dossiers accumulés depuis décembre et janvier, il y a encore beaucoup de dossiers bloqués", selon lui. Pascal Brethomé assure que "les gens n'étaient pas formés, ils n'étaient pas prêts".

Il pointe ainsi des erreurs dès le départ, et une désorganisation qui a mené à la situation actuelle, et à des problèmes au niveau des garagistes. En effet, les organismes de financement ne débloquent les fonds qu'après l'obtention d'une carte grise, de fait les retards administratifs ont mené à des problèmes de trésorerie chez certains professionnels. "Des situations catastrophiques", confie Pascal Berthomé.