Carte vitale numérique : comment télécharger et utiliser cette nouveauté ?

Après la carte bancaire, et avant la carte d'identité et le permis de conduire, c'est à la carte vitale d'être dématérialisée. Les concernés habitent dans les Alpes-Maritimes, le Rhône, la Sarthe, la Loire-Atlantique, le Puy-de-Dôme, le Bas-Rhin, la Saône-et-Loire et la Seine-Maritime. Pour cela, il suffit de télécharger l'application "carte vitale", disponible sur l'Apple Store ou Google Play dès ce mardi 25 juillet. Ensuite, c'est assez simple, vous entrez votre numéro de carte vitale, vous scannez votre pièce d'identité. L'Assurance maladie vérifie que c'est bien vous, et puis votre carte verte est dématérialisée.

Chez le médecin ou le pharmacien, rien de plus simple, il scannera un QR Code généré par l'application, ou bien vous passerez votre smartphone sur un lecteur, comme un paiement sans contact. Le téléphone du patient n'a d'ailleurs pas besoin d'être connecté à Internet. Cette application vous permet aussi de visualiser en direct vos dépenses de soins réalisées.

Mais, votre carte vitale physique reste utilisable, car avant qu'elle ne soit supprimée, il faut que tous les professionnels de santé acceptent l'application "carte vitale". Tous les Français pourront commencer à utiliser l'application dès le début de l'année prochaine.

