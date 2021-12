Il est parfois compliqué de savoir à quelle vitesse rouler sur les routes secondaires. En effet, le 1er juillet 2018, la règle des 80km/h entrait en vigueur en France. Une mesure très contestée qui provoquait le courroux des automobilistes. Mais trois ans et demi plus tard, chaque département est libre de déroger à cette règle et ainsi de remettre en place les 90km/h sur des portions de routes secondaires sans séparateur central. Et c'est d'ailleurs ce que 37 départements ont déjà fait.

Concernant le reste des départements de l'hexagone, certains ont préféré rester au 80km/h. Mais d'autres restent indécis, ou ont entamé le retour aux 90 km/h.

Pour rappel les 80km/h étaient un projet personnel de l'ancien Premier ministre, Édouard Philippe, qui avait abouti malgré l'opposition du chef de l'État, Emmanuel Macron. Si ces vitesses ne concernent que certaines portions, la rédaction de RTL.fr a réalisé, pour vous, une carte interactive afin d'y voir plus clair.

