publié le 05/07/2018 à 19:30

La Sécurité Routière a décidé de jouer la carte de la transparence. Ce mercredi 4 juillet, elle a annoncé la publication sur son site une carte répertoriant tous les radars fixes en France, soit 3.275. Cette mesure fait partie du plan qu'avait présenté Édouard Philippe le 9 janvier 2018 pour enrayer la hausse des morts sur les routes enregistrée entre 2014 et 2016.



Il est possible de zoomer sur la carte afin de connaître l'emplacement exact des radars, ou de rechercher directement la carte d'un département. Des pictogrammes indiquent chaque type de radar : 1.993 radars fixes classiques (dont 728 radars double sens), 695 radars de franchissement de feu rouge, 407 radars discriminants, 102 radars "vitesse moyenne", 78 radars de franchissement de passage à niveau. En cliquant sur l'icône, l'emplacement précis du radar est indiqué, ainsi que sa date de mise en service et la vitesse maximale autorisée sur ce tronçon.

Les radars autour de Toulouse. Crédit : Capture d'écran / Sécurité Routière

La carte précise également 70 itinéraires de contrôle-leurres, des parties de route "où les radars sont déplacés régulièrement en n'étant annoncés que par panneau unique", explique le communiqué.

La carte sera remise à jour tous les deux mois, et dès 2019, elle intégrera la carte de "l’accidentalité routière".