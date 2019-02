publié le 20/02/2019 à 17:59

25.000 spectateurs se sont pressés ce samedi 19 février pour faire la fête et s’émerveiller devant un cortège étonnant. Cette année, le carnaval de Nice est particulièrement politisé, on aperçoit Emmanuel Macron grimé accompagné de son épouse Brigitte.



Défilent aussi le président nord-coréen, Kim Jung Un ou encore Vladimir Poutine". Florie est venue avec son fils et au jeu des devinettes, Johan est incollable. "Derrière c'est Gérard Depardieu et là Donald Trump, il est déguisé en clown tueur!", dit-il. Lors du carnaval, les personnalités sont présentées avec humour.

Mais ce qui caractérise l'évènement c'est la reine du carnaval. Cette année, c'est Shane, une étudiante de 19 ans qui s'apprête à accéder à son trône à 6 mètres de hauteur. "Je vais être perchée tout là haut mais pour ne pas tomber je vais être attachée."

Elle participe à la traditionnelle bataille des fleurs. L'événement qui inaugure le Carnaval de Nice. Des milliers de fleurs de toutes espèces et de toutes les couleurs sont lancés dans le public.

Le carnaval a 135 ans

Sur la promenade des Anglais, les fleurs sont réservées aux plus motivés. La bataille des fleurs est une vieille tradition, née en 1876. A l'époque, le défilé est réservé à l'élite avant de se populariser. Aujourd'hui, 2.500 tiges viennent fleurir les chars. Un travail d'orfèvre réalisé dans le plus grand secret la veille de l'événement dans un hangar.

On est fier de faire cela Nicole, fleuriste Partager la citation





Nicole et son équipe n'ont que 24h pour orner les 16 chars du Carnaval. Aucun détail n'échappe à la fleuriste car chaque variété a sa fonction. "Les fleurs de remplissage, ce sont les tulipes. Elles permettent soit de faire du volume en explosion soit de faire des touches en profondeur". Une à une, les tiges sont plantées dans la mousse par des professionnelles comme Cathy, fleuriste 4e génération et 25 ans de carnaval derrière elle. "On est fier de faire cela".





Pendant deux semaines, la ville devient le théâtre de toutes les folies, cette année le carnaval rend hommage aux figures du cinéma comme Charlie Chaplin ou encore Brice de Nice, ou encore Pierrot, colosse de 18 mètres de haut, sa majesté du Carnaval. Parmi les 300.000 spectateurs attendus pour cette édition 2019, Jacques et sa bande venus spécialement de Bretagne. "On a fait le carnaval de Venise, le carnaval de Nice est passé largement en tête. Il est exceptionnel et magnifique, c'est paradisiaque et phénoménal."