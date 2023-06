Carnac : l'église visée par des tags

La situation continue à se tendre à Carnac, après la décision de détruire des menhirs pour construire un magasin Mr. Bricolage. Ce dimanche, le maire a indiqué, sur sa page Facebook, que l'église Saint-Cornély, classée aux monuments historiques, avait été taguée.

Olivier Lepick a ainsi écrit : "J'imagine que les protecteurs acharnés du patrimoine qui appellent à ma mort et à brûler ma maison, s'attaquent à ma famille, sont les mêmes qui, cette nuit, ont taggé et profané un joyaux du XVIe siècle, notre église Saint-Cornély". Selon les images diffusées, un tag "Tout raser comme les menhirs" apparaît sur le porche de l'église.

Le maire de Carnac avait indiqué, ce vendredi, que son domicile avait été placé sous protection policière après avoir reçu des menaces : "On va te trouver, on connaît ton adresse, on va te foutre le feu". "Le sous-préfet, de sa propre initiative, a décidé de mettre en place une surveillance de ma maison et j'avoue que ça m'a rassuré", avait expliqué Olivier Lepick.



