Carburants : "En termes de dépenses, on est dans une fuite en avant qui est hyper préoccupante", assure Agnès Verdier-Molinié

Cela avait été annoncé par le gouvernement, c'est désormais chose faite. À compter de ce jeudi 1er septembre, chaque litre de carburant bénéficie d'une ristourne de 30 centimes, soit quasiment le double de la remise des 18 centimes accordée jusqu'ici. Invitée du plateau de RTL, Agnès Verdier-Molinié, directrice de la fondation IFRAP, est revenu sur le coût de cette remise pour les finances de l'État.

"Tout cela coûte très cher. On est autour de 7,6 milliards d'euros depuis le début des mesures sur le carburant. Mais ce n'est qu'une petite partie, car l'ensemble des mesures pour faire face à l'inflation ont coûté autour de 40 milliards", assure-t-elle. "En termes de dépenses, on est dans une fuite en avant qui est hyper préoccupante".

Car pour l'autrice du livre Le vrai état de la France, toutes ces aides se transforment obligatoirement en impôts et ne sont donc pas pérennes : "En réalité, nous sommes déjà en train de payer énormément d'impôts supplémentaires, car, par rapport à ce qui était prévu en 2022, c'est près de 57 milliards de recettes de prélèvements obligatoires en plus". Elle pointe notamment l'augmentation de la TVA prélevée par l'État en cette année 2022 : "On passe de 44 milliards à 52 milliards depuis l'année dernière. Pourquoi on passe notre temps à faire des chèques aux Français, alors qu'on pourrait baisser leurs impôts ?"

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info