Budget : la sortie d’Edouard Philippe était-elle justifiée ?

et La rédaction numérique de RTL

publié le 29/06/2017 à 21:20

Édouard Philippe a dénoncé avec virulence jeudi un "dérapage" budgétaire de 8 milliards d'euros légué par le précédent quinquennat et annoncé de nouvelles économies pour faire face à cette situation "inacceptable".

Dans une courte déclaration à la presse, le Premier ministre est revenu sur les conclusions du rapport de la Cour des comptes remis jeudi : "Elles sont sévères, elles sont sans appel", a-t-il vivement déploré, en épinglant le gouvernement précédent de François Hollande, dont Emmanuel Macron a été le ministre de l'Économie entre 2014 et 2016.



"Nous héritons d'un dérapage de plus de 8 milliards d'euros. 8 milliards d'euros... C'est inacceptable", s'est encore insurgé le Premier ministre en rappelant que "l'équipe sortante s'était engagée à un déficit à 2,8% du PIB" en 2017 alors que "la Cour dit qu'il est sans doute autour de 3,2%". Ce trou de 8 milliards d'euros, "c'est comme si le gouvernement précédent avaient construit un budget en oubliant celui de la Justice. C'est presque trois fois le budget de la Culture", a relevé Édouard Philippe, en estimant que "tous ces artifices placent la France dans une situation de grande fragilité".

On refait le monde avec

- Anne Rosencher, directrice adjointe de L'Express

- Olivier Mazerolle, présentateur du Grand Jury

- Michaela Wiegel, coorespondante du Frankfurter Allgemeine Zeitung

- Christian Menanteau, éditorialiste économique sur RTL