publié le 12/06/2017 à 08:17

Avec une telle majorité potentielle - elle doit bien sûr être confirmée dimanche 18 juin, les orientations d'Emmanuel Macron sont validées. Il avait déjà la légitimité politique que lui avait donnée la présidentielle, avec un score élevé. Il est aujourd'hui en passe d'obtenir une majorité absolue qui va lui permettre de mettre en oeuvre son programme. Le chef de l'État l'a toujours dit : il commencera par la réforme du marché du travail, et en particulier par la possibilité de négocier des accords d'entreprise spécifiques, c'est-à-dire d'adapter le droit du travail au niveau de l'entreprise. Avec le plafonnement des indemnités de licenciement, une sorte de barème qui indiquera le prix d'une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.



Gerald Darmanin, le ministre des Comptes publics, a déclaré la semaine dernière que le déficit serait plus élevé qu'on ne le pensait. La victoire probable de La République En Marche va-t-elle se traduire par une hausse d'impôts à l'automne ? C'est peu probable. Le déficit a, en effet, été sous-estimé par l'équipe Hollande, à 2,8% du PIB pour cette année. C'est très classique avant une élection : on embellit le bilan, et on met la poussière sous le tapis, c'est-à-dire dire qu'on décale le financement de certaines mesures à l'année prochaine. Cela dit, on ne croit pas à une hausse d'impôts pour cela. Il y aura très probablement des coupes budgétaires, pour limiter le dérapage. Cela devrait atteindre 4 à 5 milliards d'euros. Le compte exact sera établi par la Cour des comptes, tout début juillet.

Certes, une augmentation de la CSG est prévue. Mais elle est indépendante de cette question budgétaire. Rappelons qu'il s'agit en fait d'un transfert, qui était prévu. D'un côté, on baissera les charges sociales payées par les salariés ; et de l'autre, la CSG sera augmentée. Le résultat des législatives ne va probablement pas modifier le calendrier de ces mesures fiscales. Elles seront votées à l'automne, dans le cadre du budget 2018, et applicables au 1er janvier de l'année prochaine.

Pas forcément un quinquennat facile

Avec une telle majorité, Emmanuel Macron aura-t-il un quinquennat facile ? Pas forcément. Il y a d'abord le risque que comporte une majorité de cette taille : c'est de donner un sentiment de confort tel qu'apparaissent des "frondeurs", des opposants de l'intérieur qui ne respectent plus la discipline de groupe et promeuvent leur propre programme, en contradiction avec les choix présidentiels. Autre élément qui incite à la prudence aujourd'hui : l'importance de l’abstention, chez les jeunes et les catégories populaires en particulier. Cela signale, pour Emmanuel Macron, l'existence d'un vaste réservoir d'opposants potentiels, qui ne s'est pas incarné dans l'offre politique du 11 juin, mais qui existe néanmoins



Les fortes majorités n'ont pas été plus réformatrices que les autres. Le précédent, c'est la droite en 1993, qui n'en a pas fait grand-chose, sinon la réforme des retraites. Et le chef du gouvernement de l'époque, Édouard Balladur, a même été battu deux ans plus tard par un opposant de son propre camp, Jacques Chirac.