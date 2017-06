Dépenses publiques : Emmanuel Macron cherche des économies

publié le 22/06/2017 à 07:25

C'est peut-être pire que ce que l'on peut imaginer. On ne s'émeut plus de la floraison d'hôtels de région 5 étoiles. On s'offusquer à peine des dérives du logiciel de gestion du personnel de l'Éducation nationale. Il était prévu pour 2012, il devait coûter 60 millions d'euros. Aujourd'hui, l'addition s'élève à un demi milliard. Il sera peut-être en service pour une mise en service en 2023. On glisse sur les 200.000 jours d'absence au travail (l'équivalent de 1.000 CDI) pour raisons syndicales dans la police ou sur le énième parlement de la Méditerranée.



La liste qui est interminable serait amusante si elle ne portait un coup très lourd à notre compétitivité, à la croissance et à l'emploi. Selon l'OCDE, le coût de nos dérives ampute notre richesse collective de 60 milliards par an. Une aberration qui se paye en centaine de milliers d'emplois.

Le Président Macron veut faire le ménage dans ce fatras qui nous pénalise tous. Il n'est pas le premier à le promettre. Tous nos responsables politiques lucides savent que la France est pays sur-administré, mais sous gouverné. La chance des vingt-neuf nouveaux ministres, c'est la détermination affichée par le chef de l'État. Il veut une loi qui fixera les objectifs de dépenses de chaque administration avec des obligations de résultats et des têtes qui tombent en cas d’échec patent.