publié le 27/06/2016 à 11:00

Les accords du Touquet, signés en 2003, permettaient de partager le contrôle des frontières entre la France et le Royaume-Uni. Faut-il les renégocier, comme le demande notamment Xavier Bertrand, président Les Républicains de la région des Hauts-de-France ? "Ce serait absolument légitime de le faire, répond François Gemmene, professeur à Sciences-Po et spécialiste des flux migratoires". Il rappelle que le texte a été négocié par Nicolas Sarkozy. L'Angleterre accepte alors de prendre un millier de Kurdes irakiens sur son territoire. En échange, la France accepte de déplacer la frontière britannique côté français.



"Ce qu'on n'avait pas prévu à l'époque, c'est qu'il y aurait beaucoup plus de migrants qui voudraient passer de France en Angleterre plutôt que d'Angleterre en France", constate-t-il. Il estime que l'on a signé "à l'époque un accord que l'on savait déséquilibré, parce que la priorité était de fermer le centre de Sangatte". Jugeant la logique du Brexit "isolationniste", François Gemmene qualifie d'"anormal" le fait que les frontières britanniques se trouvent de nouveau en France. "Si l'Angleterre veut reprendre le contrôle de ses frontières, qu'elle reprenne aussi ses frontières chez elle", argue-t-il. Il reconnaît que c'est "dangereux, diplomatiquement et politiquement".