publié le 26/06/2016 à 13:05

Pour une majorité d'Anglais, le temps est venu pour l'Union européenne et le Royaume-Uni de se séparer. À 51,9% contre 48,1%, ils se sont prononcés jeudi 23 juin pour une sortie de leur pays de l'entité continentale qui les avait accueilli en 1973.



Une partie d'entre eux, cependant, semble désormais en proie aux regrets, alors que Twitter voit déjà fleurir des milliers de messages flanqués des hashtags "Bregret" ou "regretxit", contractions respectives de "Britain" et "regret" et de "regret" et "exit". Surtout, le pays apparaît divisé comme rarement il le fut dans son histoire.

De l'Écosse à Gibraltar, en passant par Londres et l'Irlande du Nord, plusieurs régions britanniques ont majoritairement exprimé leur souhait de rester Européens. Symbole de cette volonté incompatible avec l'issue du référendum de jeudi, une pétition a été adressée au Parlement britannique, qui est tenu d'en étudier le contenu à partir du moment où elle dépasse les 100.000 signataires, un chiffre qu'elle avait atteint vendredi 24 juin dès 19 heures.

Concrètement, la pétition demande ni plus ni moins à ce qu'une nouvelle consultation soit organisée pour décider de l'avenir européen du Royaume-Uni. Les partisans de la requête, eux, arguent notamment qu'on leur a menti durant la campagne précédant le vote, et notamment sur les chiffres avancés par le camp pro-Brexit. Ce dimanche, les signataires sont déjà plus de trois millions, deux jours seulement après le référendum désormais si décrié.