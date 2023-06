Brevet : découvrez le sujet et le corrigé de l'épreuve d’histoire-géographie et d'EMC

L’épreuve d’histoire-géo dure deux heures et est divisée en trois parties. La première est une étude de documents pouvant traiter d’histoire ou de géographie, la seconde un paragraphe argumenté portant sur l’autre matière. Enfin, la partie Enseignement Moral et Civique (EMC) de l’épreuve est une étude de documents.

Cette année, le sujet de l’étude de documents était consacré à l’Histoire : "Civils et militaires dans la Première Guerre mondiale". La partie de géographie portait sur le thème suivant : "Les espaces de faible densité (espaces ruraux, montagnes, secteurs touristiques peu urbanisés) et leurs atouts". Ainsi, le sujet du paragraphe argumenté était le suivant : "Les atouts et les dynamiques des espaces de faible densité en France".

Toujours en géo, les candidats devaient aussi compléter plusieurs schémas sur le thème "Les aires urbaines, nouvelle géographie d’une France mondialisée". Enfin, la partie de l’épreuve sur l’EMC (enseignement moral et civique) était une étude de documents regroupée sous le sujet "L’engagement citoyen des jeunes".

Le corrigé de l’épreuve d’histoire-géographie-EMC

Réponses à l’étude de documents en histoire

1. Le document 1 est un témoignage d’une petite fille de 7 ans en 1914, Juliette Eychenne Bareil. Ce témoignage a été recueilli et publié en 1983 dans l’ouvrage Années cruelles.

2. Plusieurs extraits montrent la douleur des civils. Par exemple : "On manquait de beaucoup de choses malgré le dévouement des dames de la Croix-Rouge." (ligne 7), "se consacra à la fabrication des obus grâce aux femmes qui considéraient ce genre de travail comme un acte patriotique ; mais c'était très pénible." (ligne 10). Ou encore "Tout cela était peu payé, ma mère travaillait tous les jours, mais malgré tous ses efforts, c'était quand même la misère." (ligne 13).

3. Ce document permet de comprendre qu’il s’agit d’un conflit nouveau pour les combattants. Auparavant, les conflits étaient courts et éloignés des centres urbains, c’est pourquoi le témoignage évoque la joie des soldats : "Quel enthousiasme ! Ils chantaient joyeux : “Tous à Berlin !” Tout le monde s’embrassait." (ligne 2). Le témoignage évoque aussi l’expérience combattante douloureuse et les nombreuses victimes de ceux-ci : "Nous allions voir arriver les trains de blessés, c'était bien triste. Les écoles étaient transformées en hôpitaux militaires : Saint-Stanislas, André Chénier, l'École Normale de Garçons et d'autres locaux."(ligne 5).

4. Au premier plan de cette affiche, nous voyons deux civils : un homme âgé et bien habillé, et une petite fille soulevant une caisse pouvant contenir des munitions. Le premier plan représente l’arrière, les civils soutenant l’effort de guerre. Au second plan, on aperçoit un soldat aux aguets représentant le front. Il tient un fusil dans la main droite et tend son autre main vers la caisse de munitions qui fait un lien entre les personnages du premier et du second plan. Sur la droite de l’affiche, on peut lire : "L’emprunt des dernières cartouches, Français, encore un effort…!"

5. L’objectif de cette affiche de propagande est d’encourager les civils à poursuivre l’effort de guerre. Ce document est réalisé en 1918, à la fin du conflit. Un dernier effort financier par le biais des emprunts nationaux est demandé afin de pouvoir vaincre l’ennemi. La caisse offerte au soldat symbolise l’action directe des civils vers la victoire.

6.Les civils sont directement impliqués dans l’effort de la Première Guerre mondiale. L’ampleur du conflit et sa durée demandent un effort financier des populations que l’on sollicite à travers les emprunts nationaux. Un effort industriel est également nécessaire pour confectionner des armes et des équipements militaires. Par ailleurs, les femmes sont particulièrement actrices de ces confections dans les usines. Le rôle des civils est également important dans le soutien moral aux troupes. Ainsi, on demande aux familles, aux amis, mais aussi à des anonymes, de rédiger des courriers pour encourager les soldats sur le front. Une importante participation aux soins des combattants est réalisée par des femmes et des hommes, médecins et infirmiers.

