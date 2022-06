Brevet 2022 : Quels sont les sujets probables à l'épreuve de mathématiques ?

Les épreuves du Brevet des collèges débuteront bientôt. Les collégiens sont en pleine révision et RTL, en partenariat avec digiSchool liste les sujets probables à l'épreuve de mathématiques, qui aura lieu le jeudi 30 juin de 14h30 à 16h30. Attention, ces pronostics de professeurs certifiés ne sont que des estimations. Il faut bien évidemment réviser tous les chapitres vu pendant l'année.

Tout d'abord, les sujets chauds, qui ont le plus de chances de tomber :

- Les fractions.

- Les triangles.

- Le calcul littéral.

- La fonction linéaire et la fonction affine.

- Les probabilités.

- La trigonométrie.

- Les pourcentages.

- Algorithmique et programmation.

Ensuite, les sujets tièdes, qui ont une chance modérée de tomber :

- Équation et inéquation.

- Transformations.

- Proportionnalité.

- Sphère.

- Arithmétique.

Les conseils de révision

N'oubliez pas de revoir les incontournables théorèmes de Pythagore et de Thalès qui seront probablement intégrés à vos sujets.

Ce qui est compliqué en mathématiques, ce sont les formules, et par conséquent, la méthodologie. Afin d’être certains de bien connaître et différencier chaque notion de cours, vous devez vous entraîner régulièrement à compléter des exercices ou des problèmes. Pour cela, vous pouvez demander à votre professeur des exercices supplémentaires, regarder les annales, et même vous entraîner avec les sujets des centres étrangers, qui ont passé le brevet avant vous.

N’oubliez surtout pas de bien lire les énoncés et de vous relire. Lorsque l’on parle de relecture, on pense souvent aux fautes d’orthographe ; ici, pensez aux erreurs et incohérences de calcul. De plus, ne lisez pas les énoncés trop vite, c’est le meilleur moyen de manquer un élément important.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info