publié le 29/06/2018 à 10:54

Dernière ligne droite pour les élèves de troisième. Au deuxième jour des épreuves du brevet, vendredi 29 juin, les collégiens ont passé l'épreuve d'histoire-géographie et enseignement moral et civique.



Cette épreuve peut rapporter jusqu'à 50 points. En deux heures, les élèves doivent faire trois exercices. Le premier exercice, en histoire ou géographie, consiste en une analyse d'un corpus d'un ou deux documents.

Dans le deuxième exercice, en histoire ou géographie, les candidats doivent répondre à deux questions : ils doivent rédiger une réponse développée pour la première, et réaliser un croquis, un schéma ou une frise pour répondre à la deuxième.

Enfin, le dernier exercice, portant sur l'enseignement moral et civique, se divise en deux parties. Dans la première partie, les élèves doivent répondre rapidement à plusieurs questions. La deuxième réponse demande une réponse plus développée.



RTL et digiSchool vous dévoilent les sujets complets sur lesquels ont du composer les élèves de troisième.

1. Histoire

L'exercice d'histoire portait sur le thème "La France défaite et occupée. Régime de Vichy, collaboration, Résistance". Le document proposé aux élèves était un extrait du livre Des enfants de la Résistance (1939-1945) (2008) par Philippe Chapleau. Les collégiens ont du répondre à 5 questions portant sur ce texte.



1. Présentez l’auteur de ce témoignage. (2 points)



2. Décrivez la situation de la France au moment des faits racontés. (4 points)



3. Indiquez les différentes missions confiées à Jean-Jacques Auduc et la raison pour laquelle la Résistance fait appel à lui. (6 points)



4. Relevez les principaux acteurs de la lutte contre les Allemands avec lesquels il a été en contact. (4 points)



5. Expliquez pourquoi les actions de la Résistance pouvaient être dangereuses. (4 points)

2. Géographie

Le thème de cette partie était "Pourquoi et comment aménager le territoire ?". Dans une premier temps, les élèves ont répondu au sujet suivant :





1) Rédigez un développement construit d’environ vingt lignes pour montrer les problèmes spécifiques rencontrés par les territoires ultra-marins français et les aménagements réalisés pour tenter d’y remédier. Vous pouvez prendre appui sur un exemple étudié en classe. (13 points)



Les élèves ont ensuite eu à travailler sur une carte de la France. Les consignes étaient les suivantes.





2) L’organisation du territoire français. Sur la carte et la légende de l’annexe (7 points) :



a. Complétez la légende des figurés A, B, C et D en choisissant des couleurs adaptées pour montrer les inégalités de dynamisme des quatre espaces.



b. Coloriez la carte à l’aide de la légende.



c. Complétez la légende en indiquant l’information qui correspond au figuré hachuré.



d. Localisez et nommez quatre aires urbaines de votre choix.



e. Expliquez le choix du figuré pour les façades maritimes.

3. Enseignement moral et civique

La situation pratique dans laquelle étaient plongés les élèves portait sur le thème "Le droit et la règle. Le règlement intérieur : des principes pour vivre avec les autres". Deux documents étaient mis à disposition des candidats. Le premier est un texte du Centre d’Informations et de Documentation Jeunesse (CIDJ), expliquant le rôle du règlement intérieur. Le second est l'extrait du règlement intérieur d'un collège des Bouches-du-Rhône.





1. Relevez deux valeurs de la République auxquelles font référence les deux documents.



2. Nommez un texte qui garantit ces valeurs pour tous les citoyens.



3. Les élèves doivent compléter un tableau sur ce qu'interdit et ce que garantit le règlement intérieur.





4. Vous accueillez dans votre collège des élèves de CM2. À un écolier qui vous dit que « connaître le règlement intérieur ne sert pas à grand-chose », vous répondez en lui montrant ce qui fait l’intérêt du règlement et la nécessité de bien le connaître. Votre réponse ne comportera aucune information d’identité ou de signature.