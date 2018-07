Brevet 2018 : découvrez les résultats, académie par académie

publié le 09/07/2018 à 07:09

Les 28 et 29 juin derniers, les candidats au brevet des collèges 2018 ont passé cinq épreuves : français, histoire-géographie et enseignement moral et civique, mathématiques, sciences et un oral. Cette année, 834.688 collégiens ont tenté d'obtenir le DNB. Celui-ci se note sur 800 points, 400 point possibles lors du contrôle continu et 400 autres lors des épreuves finales. Les quatre épreuves écrites comptaient pour 300 points, l'oral pour 100 points. Une session de remplacement, destinée aux candidats n'ayant pas pu composer lors de la première session, aura lieu les 20 et 21 septembre prochains.



Les premiers résultats ont été révélés vendredi 6 juillet dans l'académie de Rennes. Le reste des académies dévoileront les leurs les 9,10 et 11 juillet. Ces résultats sont accessibles sur les sites internet des académies par l'intermédiaire d'un portail dédié et seront bien sûr affichés physiquement dans les centres d'examen et tous les collèges. Les relevés de notes sont envoyés par les chefs d'établissement à chaque candidat à son domicile, au plus tard le mercredi 11 juillet.

>> Consultez les résultats du brevet 2018 grâce au moteur de recherche de RTL.fr

Calendrier de la divulgation des résultats du brevet par académie :



Aix-Marseille : mardi 10 juillet à partir de 16 heures.

Amiens : mercredi 11 juillet 2018 à partir de 17 heures.

Bordeaux : mardi 10 juillet.

Caen : mercredi 11 juillet à partir de 10 heures.

Corse : mercredi 11 juillet à partir de 10 heures.

Dijon : mardi 10 juillet, à partir de 10h30.

Grenoble : mercredi 11 juillet à partir de 16 heures.

Lille : mardi 10 juillet à partir de 15 heures.

Limoges : mardi 10 juillet à partir de 17 heures.

Lyon : mercredi 11 juillet dans l'après-midi.

Mayotte : lundi 9 juillet.

Montpellier : mercredi 11 juillet à partir de 10 heures.

Nantes : mardi 10 juillet.

Orléans-Tours : mercredi 11 juillet à partir de midi.

Reims : mercredi 11 juillet à partir de 14h30.

Rennes : vendredi 6 juillet à partir de 18 heures.

Strasbourg : mercredi 11 juillet à partir de 11 heures.

Toulouse : mercredi 11 juillet.