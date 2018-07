publié le 28/06/2018 à 17:48

Après avoir passé l'épreuve de Français le matin, les élèves de troisième ont passé l'épreuve de mathématiques ce jeudi 28 juin, dans l'après-midi.



Le brevet 2018 est une nouvelle formule. Les collégiens doivent plancher sur cinq épreuves, au lieu de trois l’année dernière. Les deux blocs d’épreuves écrites (une session de "français, histoire et géographie, enseignement moral et civique" de 5 heures d’une part, et une autre de "mathématiques, physique-chimie et SVT" de 3 heures) sont remplacés par quatre épreuves distinctes.

L'épreuve de mathématiques dure deux heures. Elle est composée de plusieurs exercices (entre 6 et 8 maximum) et est évaluée sur 100 points.

Au total, les épreuves écrites du brevet sont notées sur 400 points. Le contrôle continu permet aux élèves d'obtenir jusqu'à 400 points également avant les écrits.





RTL et digiSchool vous proposent de découvrir le sujet de mathématiques et d’en lire un corrigé réalisé par un professeur.

Le sujet

Le sujet de série générale comprenait sept exercices indépendants, avec des probabilités ou encore de la géométrie.

Le corrigé

Exercice 1 (11 points)

2. On calculait ainsi la valeur approchée du volume :

4p/3 x R 3

4/3p x 10,5 3 = 6370,63 cm 3 soit environ 6371 cm 3



3. p x R 2 x H

= p x 3 2 x 23

= p x 9 x 23

= 650,31



4. ((650,31 / (6370,63 + 650,31)) x 100 = 90,73% donc Marie a raison.



Exercice 2 (14 points)

1. Lyon a la plus grande concentration moyenne en PM10 : 63,4 µ/m 3 à Grenoble contre 72,5 µ/m 3 à Lyon.



2. Pour Lyon : 107 - 22 = 85 et pour Grenoble : 89 - 32 = 57



Lyon a eu l’étendue la plus grande. Entre le 16 et le 25 janvier la concentration journalière a varié dans une fourchette de 85 µ/m 3 .



3. L’affirmation est exacte. La médiane étant à 83,5 µ/m 3 , les 80,0 µ/m 3 ont été dépassés à cinq dates différentes.



Exercice 3 (12 points)

1. La probabilité qu’il écoute du rap s’élève à une chance sur trois puisque 125/375 x 100 = 33,33%.



2. Théo a 175 morceaux de Rock dans sa playlist, résultat que l’on trouve en faisant ce calcul : 7/15 x 375 = 175.



3. Théo a des chances supérieures à Alice de tomber sur un morceau de rock en lançant sa playlist. 175/375 x 100 = 46,6%. Or, 46,6% est supérieur à 40%.



Exercice 4 (14 points)

1. BC 2 + BD 2 = CD 2

7,5 + BD 2 = 8,5 2

BD 2 = 8,5 2 - 7,5 2

BD 2 = 72,25 - 56,25

BD 2 = 16

BD = v16 = 4 cm



Exercice 5 (16 points)

1. ((-1 x 4) + 8) x 2 = 8

2. (x x 4) + 8) x 2 = 30

x = (30/2 - 8) /4 = 7/4



La fin de la correction est disponible sur digiSchool.