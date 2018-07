Les élèves de troisième ont passé vendredi 29 juin l'épreuve d'histoire-géographie et enseignement moral et civique (illustration)

publié le 29/06/2018 à 12:15

Après le français et les mathématiques la veille, les élèves de troisième ont passé vendredi 19 juin l'épreuve d'histoire-géographie et enseignement moral et civique. Une épreuve de deux heures qui peut rapporter jusque 50 points.



Pour l'exercice d'histoire, le thème sur lequel ont du travaillé les candidats était "La France défaite et occupée. Régime de Vichy, collaboration, Résistance". Le document proposé aux élèves était un extrait du livre Des enfants de la Résistance (1939-1945) (2008) par Philippe Chapleau. Les collégiens ont du répondre à 5 questions portant sur ce texte.

Le deuxième exercice portait en géographie sur le thème "Pourquoi et comment aménager le territoire ?" Les élèves ont du répondre à des questions et compléter une carte.

L'exercice d'enseignement moral et civique portait sur "Le droit et la règle. Le règlement intérieur : des principes pour vivre avec les autres".

RTL et digiSchool vous dévoilent le corrigé intégral de cette épreuve.

1. Histoire

1. L’auteur de ce témoignage est Jean-Jacques Auduc, enfant pendant la Seconde Guerre mondiale qui a participé à la Résistance, notamment dans les FFI.



2. Au moment des faits racontés, la France vient de perdre contre l’Allemagne (1940). La France est alors divisée en deux : le Nord et l’Ouest (dont fait partie Foulletourte) sont occupés par les Allemands tandis que le Sud et l’Est sont des zones libres.



3. Jean-Jacques Auduc transmettait des messages, était envoyé comme espion sur les zones auxquelles les adultes n’avaient pas accès (comme le terrain d’aviation). Il a également traqué les Allemands avec les FFI à partir de l’automne 1944. On faisait appel à lui pour ce type de missions car il n’était pas soupçonné du fait d’être un enfant, donc supposément non impliqué dans des opérations de Résistance.



4. Jean-Jacques Auduc a été en contact avec les auteurs de la Résistance suivants : les Britanniques, la Résistance intérieure, les FFI notamment.



5. Faire de la Résistance était très dangereux puisque la Gestapo et la Milice française traquait les auteurs de ces actions. Ils pouvaient être capturés, déportés dans des camps de concentration et torturés.

2. Géographie

La rédaction sur 13 points demandait aux élèves la restitution des éléments suivants :



- Tout d’abord un rappel des termes du sujet : les territoires ultramarins sont des espaces français situés en dehors de l’Europe qui possèdent des atouts mais également des contraintes.



- Un premier paragraphe sur les principales contraintes des territoires ultramarins français (l’éloignement et l’insularité avec l’exemple de la Nouvelle-Calédonie française entre autres, un développement économique et humain plus faible que celui de la métropole, des contraintes climatiques et des catastrophes naturelles).



- Un second paragraphe sur les aménagements mis en oeuvre pour remédier aux contraintes précédemment énoncées (des transports pour relier la métropole, le développement d’activités comme le tourisme ou l’intégration régionale pour booster l’économie).



La correction intégrale de cette épreuve vous est proposée par digiSchool.