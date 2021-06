Brest : une septuagénaire a sauvé la plus vieille rue de la ville

La belle histoire débute en 1989 quand Mireille Cann apprend que la rue Saint-Malo, l'un des derniers vestige du vieux Brest détruit à plus de 90% par la guerre, et qui a déjà failli être rasée pour insalubrité en 1965, doit être complètement détruite : "Il ne faut pas laisser faire ça, je déboule donc en 1990 et j'occupe une maison qui était évidemment dans un très sale état. Je suis passé à travers le plancher dès les premières secondes de mon introduction dans la maison... Et j'y suis toujours !", raconte-t-elle.

Le défi était bien là, quand la ville lui remet les clefs du numéro 17, la seule maison qui reste potentiellement habitable. Tant qu'une personne vit sur place, on ne touche à rien. "S'il m'était venu à l'esprit de quitter la maison ne serait-ce qu'une journée, la rue était détruite. Les Brestois ont découvert un patrimoine populaire, les ouvriers du port habitaient ici... Il faut avoir un grain de folie, je l'ai, et puis surtout être convaincu et ça je l'étais à 100%. Ce qui manquait à Brest, c'était un lieu comme celui-ci", explique Mireille.

"Il y avait un grand nombre de déchets qui encombraient la rue, j'ai tout nettoyé, les gens m'ont aidée..." Un collectif de 80 personnes sur lequel elle a pu et peut encore s'appuyer. En 2007, fin du bras de fer, la rue de Saint-Malo est sauvée avec d'un côté ses murs en pierre et granite, et de l'autre le mur du refuge royale de la Madeleine, l'ancienne prison des prostituées de Brest.

Une attraction touristique

Quelques mètres à proximité du moderne quartier des Capucins avec son téléphérique, le contraste est saisissant et le dépaysement total. "Cela fait un petit moment que je n'était pas venue, cela a beaucoup changé, il y a de plus en plus de végétaux et cela est très chouette, ça donne envie de mettre de la nature partout. C'est un espace familier, accueillant. Cela fait respirer, Mireille a réussi cette incroyable chose (...) tout l'intérêt de ce lieu est qu'il est propice aux rencontres bienveillantes", confie une femme, venue se balader dans les alentours.

La rue de Saint-Malo compte aujourd'hui une résidence d'artistes, "La maison bleue", un espace muséum qui retrace son histoire, une petite scène pour des concerts le soir... Tout cela dans un joli décor de verdure et peintures murales. Un café d'épiceries bio est également présent pour faire du lien dans le quartier. Chaque matin, Mireille nettoie la rue pour accueillir au mieux les visiteurs, toujours plus nombreux. "Il se passe beaucoup de choses la nuit, je ramasse les bouteilles cassées à la main, je travaille environ 12h par jour", confie-t-elle.

Tout cela fait par amour pour sa belle ville de Brest qu'elle aime par dessus tout, et qu'elle souhaite faire partager. "Cela fait une éternité que je n'ai pas pris de vacances, je n'ai pas envie que les touristes aient une mauvaise image de cette rue...", conclut-elle.