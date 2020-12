Famille : Être soignant et enfant d'un patient

publié le 01/12/2020 à 01:55

> Michèle hésite à retourner vivre dans sa région natale Crédit Image : RTL | Crédit Média : RTL | Durée : 34:44 | Date : 30/11/2020

> Stéphanie travaille dans l'EHPAD où vit sa mère Crédit Image : RTL | Crédit Média : RTL | Durée : 47:58 | Date : 30/11/2020

> Maryline doit-elle quitter son compagnon ? Crédit Image : RTL | Crédit Média : RTL | Durée : 25:12 | Date : 30/11/2020

> Jérémy donne des nouvelles de sa fille de 16 mois Crédit Image : RTL | Crédit Média : RTL | Durée : 07:27 | Date : 30/11/2020

Il y a une vingtaine d'années, Michèle a quitté son Nord natal pour vivre avec son ex-compagnon dans le Tarn. Mais depuis 5 ans, elle est seule dans cette région. Michèle se pose la question de retourner vivre dans le Nord.

La maman de Stéphanie est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Cet été, elle a fait une fugue qui a valu un infarctus à Stéphanie. Depuis, elle vit dans un établissement pour personnes âgées. Elle est placée dans le service dans lequel travaille Stéphanie. La confusion des rôles devient de plus en plus difficile à gérer.

Pascale a téléphoné pour conseiller Stéphanie car elle a travaillé avec ses beaux-parents dans son service.

Maryline est avec son compagnon depuis 10 ans. Mais depuis quelques temps, ils n'arrivent plus à communiquer. Elle le trouve de plus en plus irrespectueux. Maryline se dit qu'elle doit prendre une décision mais n'y arrive pas.

Jérémy s'est entretenu avec Caroline Dublanche courant le mois d'octobre à propos de sa fille.Cette dernière est née avec une fente palatine qui a été opérée en début d'année. Jérémy s'inquiétait pour sa petite de 16 mois car elle n'acceptait pas d'être nourrie à la cuillère.



Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.



