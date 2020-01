Bouches-du-Rhône : un nouveau terrain de foot en noyaux d'olives à la Ciotat

publié le 31/01/2020 à 08:23

Une alternative locale et durable. Un terrain synthétique est communément fait de petites fibres vertes qui imitent la pelouse en plastique et de granulés qui servent de terre afin de stabiliser le terrain. Mais à la Ciotat, le nouveau terrain de foot est encore synthétique, donc encore en plastique, mais les granulés sont désormais des noyaux d'olives concassés.

Il a fallu 60 tonnes, soit 60 millions d'olives récupérées chez les producteurs en Provence. Le noyau, lorsqu'il est pressé pour faire de l'huile ne sert à rien donc c'est un débouché pour eux : les noyaux sont lavés, séchés et concassés.

Ce qui pose problème sur les 3.000 terrains synthétiques classiques en France, ce sont les granulés en caoutchouc qui sont fait avec des pneus recyclés. Ils émettent des composés volatiles et des substances chimiques. Mais présentent-ils des risques ?

L'agence qui étudie les risques en France, l'Anses a publié un avis pour couper court à des rumeurs sur d'éventuels cancers sur des personnes qui s'entraînaient sur ces terrains. "Le risque est négligeable", a dit l'Anses. Mais elle parle quand même d'irritations oculaires ou respiratoires possibles. Par ailleurs, les sportifs se déshydratent davantage sur un terrain en caoutchouc car la température y augmente plus.

Donc avec les noyaux d’olive, pas de risque sur la santé ni sur l'environnement. Car quand il pleut sur les terrains, la pluie peut emporter en ruisselant des particules de caoutchouc vers des nappes phréatiques.

À la Ciotat, c'est la société Méditerranée Environnement qui a mis au point ces granulés à base d'olives. Ça a coûté 600.000 euros, donc c'est 15% plus cher que le caoutchouc mais l'entretien est plus facile et d'autres communes s'y intéresse comme Pertuis dans le Vaucluse, qui va elle aussi construire son stade en noyaux d'olives.