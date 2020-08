publié le 07/08/2020 à 07:45

Les cafés du village, c'est l'un de vos rendez-vous de l'été sur RTL. Direction la Provence et le Cercle de Gréasque entre Aix-en-Provence et Aubagne. Gréasque est une ancienne cité minière et les anciens se retrouvent ici dans ce cercle associatif qui fait office de bar du village. Ils jouent aux cartes et aux boules et partagent aussi leurs riches souvenirs.

Il est 9 heures et Bruno comme chaque jour de la semaine sauf le mercredi déverrouille le rideau métallique du Cercle musical, un rituel depuis 20 ans. Et son premier client sera comme toujours Michel Ruiz, le maire du village.

"Les cercles dans nos villages c'est véritablement une institution. À l'origine c'était un cercle musical. Il y avait même deux cercles à Gréasque, plutôt d’obédience catholique et un autre plutôt ouvrier avec une connotation un peu plus marquée à gauche. C'était le cercle blanc et le cercle rouge. Et aujourd'hui, il ne reste plus que le cercle musical, qui est en dessous des locaux de la mairie", explique Michel Ruiz.

Le cercle musical de Gréasque Crédits : Etienne Baudu / RTL | Date : 07/08/2020 4 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > Le cercle musical de Gréasque Crédits : Etienne Baudu / RTL | Date : Ici on ne joue pas à la belote mais au "bombu" Crédits : Etienne Baudu / RTL | Date : Le Cercle de Gréasque Crédits : Etienne Baudu / RTL | Date : Marc, Guy et Jean-Pierre, anciens mineurs et membres éminents du cercle Crédits : Etienne Baudu / RTL | Date : 1 / 1 < > +

L'une des particularités du Cercle, c'est la convivialité qui prend ici tout son sens. Les clients, ou plutôt les adhérents arrivent les uns après les autres. Après un café, le tapis vert est déroulé sur une table. Il y a ceux qui jouent, Marc, Francis, Eric et Arnaud et les autres qui regardent et qui commentent. Ici pas de belote ou de coinche, non ici on joue au bombu. Le principe consiste à ne ramasser aucune des cartes définies à l'avance et le gagnant est donc celui qui marque le moins de points.

Le cercle musical de Gréasque ne serait pas non plus ce qu'il est sans ses anciens mineurs. C'est leur lieu de rendez-vous. La mine a fermé en 2004, mais les souvenirs sont toujours à fleur de peau.