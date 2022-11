Bouches-du-Rhône : des versets du Coran diffusés dans un bus par le chauffeur

Ce n'est pas le genre d'annonce qu'on a l'habitude d'entendre dans les transports en commun : des versets du Coran ont été diffusés dans une navette entre Aix-en-Provence et Marseille. Trois passagers ont alors demandé au chauffeur de couper le son, et celui-ci risque de perdre son emploi.

Dimanche matin, un couple de retraités aixois avait rendez-vous à Marseille. Comme à leur habitude, ils ont décidé de prendre le bus, mais au moment de s'asseoir, Michelle a entendu dans les enceintes du car des versets du Coran. "Tout de suite, c'était très, très gênant. Il y a un monsieur qui a dit notre droit à la laïcité. Le chauffeur est venu au fond pour voir s'il restait des places. Il nous a entendus. On lui a dit. Il est reparti comme si on n'existait pas", dit-elle.

Malgré les contestations, le bus a pris la route. 50 passagers ont pu entendre les sourates pendant les 40 minutes de trajet. Arrivée à Marseille, Michelle a décidé tout de suite de signaler l'incident sur le site de la métropole d'Aix-Marseille. "Vous vous imaginez monter dans un train, un bus et écouter de la musique, mais de la musique religieuse ? Non. J'ai trouvé ça incongru, vraiment. Et au niveau de la laïcité, ça n'a pas sa place dans un bus",

Le conducteur, qui était en période d'essai, affirme de son côté avoir diffusé les versets depuis son téléphone portable à faible volume. La Régie des transports des Bouches-du-Rhône a ouvert une enquête interne. Joint par RTL, l'établissement l'affirme : si les faits sont avérés, le conducteur sera démis de ses fonctions pour atteinte à la laïcité.

