Les actualités de 7h30 - Bosch: plus de 2.000 manifestants pour défendre la filière automobile en Aveyron

et AFP

publié le 14/04/2019 à 07:40

"Il faut sauver la filière automobile dans l'Aveyron". Voilà le mot d'ordre d'une grande marche organisée samedi après-midi près de Rodez, au moment où une usine Bosch est menacée de fermeture, en raison du déclin du diesel. Le groupe allemand emploie 1600 salariés dans la commune d'Onet le Château.





Les salariés de cette usine, passés en 10 ans de 2.300 à 1.600, s'inquiètent de la survie de leur structure face au recul du marché du diesel, tombé en 2018 à 39% des ventes en France, alors qu'il en représentait près des trois quarts en 2012.

"Il faut se battre car 10.000 emplois sont en jeu ! Ce serait l'équivalent de ce qui se produirait pour Toulouse si Airbus cessait son activité.", s'inquiète Jean-Philippe Keroslian, le maire d'Onet-le-Château.

Les organisateurs de la marche ont demandé aux élus du département d'adresser un courrier au chef de l'Etat, Emmanuel Macron.

