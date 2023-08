Bison Futé : samedi rouge sur les routes avant le 15 août

Il faut s'armer de patience ce samedi 12 août pour se rendre sur son lieu de vacances. Annoncée rouge dans le sens des départs, la journée est particulièrement chargée sur les axes routiers, le sens des retours dans le quart nord-ouest étant également coloré de rouge.



Un pic de 1.100 kilomètres de bouchons a été enregistré peu avant midi. La pause déjeuner a légèrement fluidifié le trafic, le cumul de bouchons repassant sous la barre des 1.000 kilomètres, même si la circulation reste compliquée, notamment sur l'A7 en direction de la Méditerranée. Il faut entre 3h30 et 4 heures de route à partir du sud de Lyon pour aller jusqu'à Orange.

Le trafic est également très dense sur l'autoroute A9 en direction de l'Espagne, entre Nîmes et Montpellier, puis entre Béziers et Perpignan. Enfin il y a des ralentissements sur l'A10 en direction de Bordeaux. Il faut par exemple compter 45 minutes supplémentaires entre Tours et Poitier.



