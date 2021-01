Saison 2 - 8. "La Robe rouge de Nonna", une histoire forte et captivante

publié le 21/10/2020 à 06:02

Albin Michel Jeunesse, en partenariat avec RTL, ouvre de nouveau sa grande bibliothèque aux enfants et à leurs parents.

Pour cette saison 2 de Lis-moi une histoire, un podcast RTL, des bibliothécaires se mobilisent pour lire des livres fascinants. Au programme : de l'aventure bien sûr, du suspense, mais aussi de l'amour. Dans ce nouvel épisode, nous vous proposons : La Robe rouge de Nonna, un album captivant et très fort émotionnellement.

"'Nonna ! Pourquoi tu chantes toujours en italien ?' demande une petite fille à sa grand-mère. Nonna lui raconte alors l'histoire de la famille... Enfant, Nonna vivait en Italie. Son père, ouvrier communiste et athée, veut croire en une société plus équitable et chante souvent des chants révolutionnaires. Quand Mussolini arrive au pouvoir, en 1922, la famille devient la cible des chemises noires."

La Robe rouge de Nonna, de Michel Piquemal, illustré par Justine Brax, lu par Bénédicte Mainville, bibliothécaire jeunesse à la bibliothèque de Vincennes.

>> Lis-moi une histoire est un podcast quotidien présenté par Laurent Marsick. Chaque épisode, vous propose une histoire passionnante, fascinante, instructive, lue par une bibliothécaire. Tous les contes sélectionnés dans ce podcast sont publiés aux éditions Albin Michel Jeunesse.