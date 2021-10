Bernard Tapie raconté par un ex-salarié : "On a pris une claque, il nous a pilonnés"

Dans les années 80, Jean-Louis travaillait chez Testu, fleuron de la balance en France repris par Barnard Tapie en 1983. Il raconte dans Les Auditeurs ont la parole le jour où l'homme d'affaires a convoqué tous les commerciaux de l'entreprise, dont il faisait partie, dans son bureau avenue de Friedland, à Paris.

"Il a ouvert la porte de son bureau. Il nous a laissés rentrer les uns après les autres, on était à peu près une vingtaine. Il a fermé la porte, il est allé s'asseoir à son bureau, il nous a regardés droit dans les yeux, ça a duré un long moment et il nous a dit : 'Mais vous êtes autant de monde pour faire si peu de chiffre d'affaires !' On a pris une claque monumentale ce jour-là et pendant une demi-heure après il nous a pilonnés."

"15 jours plus tard, il nous a reconvoqués et on s'est dit 'on va prendre une deuxième branlée'". Même scénario à un détail près, "il nous a dit : 'Faire si peu de chiffre d'affaires dans un tel merdier c'est que vous devez être bons donc je vais tous vous garder'". "Bernard Tapie c'était ça, conclut-il. C'était un meneur d'hommes qui était capable de motiver des troupes. Vous rentriez dans son bureau le moral dans les chaussettes et vous ressortiez gonflé à bloc."

Tout était pour le client Jean-Louis, auditeur de RTL

"Ce que j'ai adoré chez Bernard Tapie c'est que tout était pour le client. On était à la disposition du client, on devait le choyer." Pour relancer les commandes, il a affrété un avion, fait rouvrir un hôtel et invité les meilleurs distributeurs-clients pour un voyage à Djerba, en Tunisie. "Il a mis tout le monde sur des chameaux, fait crapahuter dans les dunes pour aller voir un coucher de soleil, y avait des tables blanches immaculées pour nous servir à boire".