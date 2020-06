Résultats municipales à Biarritz : Maider Arosteguy (LR) en tête des suffrages

publié le 28/06/2020 à 22:53

Au second tour des municipales de Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) ce dimanche 28 juin, Maider Arosteguy (LR) est arrivée en tête avec 50,22% des voix. Guillaume Barucq (DIV) est deuxième avec 26,3% des suffrages, et Nathalie Motsch (DVC) se classe en troisième position, douze points derrière avec 14,74%.

Au premier tour, sept listes se s'étaient présentées devant les Biarrots. La candidate Maider Arosteguy (Union de la droite) était arrivée en tête (31,46%), devant Guillaume Barucq (Divers Centre, 16,22%), Nathalie Motsch (Divers Centre, 14,23%) et Brice Morin (Régionaliste, 12, 34 %). Guillaume Barucq et Brice Morin avaient fusionné leurs listes avant le second tour. Le maire sortant, Michel Veunac (MoDem, 12,22 %), arrivé en cinquième position, avait quant à lui décidé de se retirer avant le second tour sans donner de consignes de vote.

Biarritz est une commune située dans le département des Pyrénées-Atlantique. La ville compte 26.108 Biarrots et son agglomération urbaine rassemble plus de 214.000 habitants.

Retrouvez tous les résultats des élections municipales dans notre module mis à jour en temps réel.