publié le 11/09/2019 à 14:44

Le chant des baleines devient de plus en plus grave. D'après des études menées depuis 2009, la tonalité du cri des plus gros animaux de notre planète ne cesse de descendre ces dernières années.

Si les chercheurs ne sont pas encore capables de définir précisément à quoi sert ce moyen de communication sous-marine, certaines hypothèses tendent à expliquer son changement soudain, après des millénaires d'immobilités. La pollution sonore des océans pourrait, par exemple, constituer un élément de réponse. Les cargos et autres embarcations humaines, voguant sur les mers du monde entier, émettent un vacarme conséquent. L'eau étant propice à la propagation acoustique, le bruit des moteurs aurait pu pousser les mammifères marins à s'adapter, surtout sous les grandes voies maritimes.

Une autre hypothèse expliquerait ce changement de ton par l'augmentation de la population des baleines. Depuis 1966 et interdiction de sa pêche commerciale, l'espèce a considérablement repeuplé les océans, et donc réduit l'éloignement entre chaque individu. Pour le magazine The Atlantic, les baleines "sont peut-être plus calmes aujourd’hui que lors des décennies précédentes simplement parce qu’elles n’ont plus besoin de crier".

Autre raison, plus inquiétante, le chant des cétacés étudiés n'aurait plus besoin d'être aussi puissant, à cause de l'augmentation du taux d'acidité dans les océans, due au CO2 dégagé par l'homme. Les ondes se déplacent plus facilement et plus loin dans ces conditions.

Si toutes ces hypothèses ne sont pas encore vérifiées, une constante se dégage tout de même : celle de l'implication humaine dans ce processus d'évolution. Une responsabilité préoccupante, qui montre encore un peu plus l'impact négatif de l'homme sur son écosystème.