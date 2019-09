BalanceTonPorc : “J’ai été victime du tribunal du buzz”, dit Éric Brion

publié le 25/09/2019 à 20:15

Il a été le premier "porc" dénoncé par la déferlante #balancetonporc. L'initiatrice de ce mot-clé emblématique de la vague de libération de la parole des femmes a été condamnée mercredi à Paris pour diffamation envers l'homme qu'elle avait accusé nommément de harcèlement, une décision dont elle va faire appel.

Le 13 octobre 2017, Sandra Muller tweetait le message suivant : "#balancetonporc !! toi aussi raconte en donnant le nom et les détails un harcèlent (sic) sexuel que tu as connu dans ton boulot. Je vous attends". Message suivi quatre heures plus tard par un second tweet: "'Tu as des gros seins. Tu es mon type de femme. Je vais te faire jouir toute la nuit'. Eric Brion ex patron de Equidia #balancetonporc".

Invité de RTL, Éric Brion dit ce soir que son honneur a été lavé : "La décision est très claire. Elle est limpide. Elle est même assez sévère", reconnaît l'ancien patron qui a dit avoir vu sa vie "complètement ruinée". "C'est totalement une mort sociale", affirme-t-il deux ans après le début du mouvement.

"#metoo à l'envers"

"#balancetonporc c'est #metoo à l'envers, parce que #meetoo c'est le résultat d'une enquête journalistique extrêmement fouillée qui a abouti à faire exploser le scandale Weinstein", explique Éric Brion. "#balancetonporc, c'est quelqu'un qui un jour donne un nom en pâture, réécrit un dialogue", poursuit celui qui s'estime aujourd'hui "victime de ce tweet".

"Moi, j'ai été condamné par le tribunal du buzz", insiste-t-il. "Sur Twitter, on n'a pas d'avocat. Il n'y a pas d'appel. On est condamné, et on ne peut honnêtement rien faire". Les juges ont souligné, dans leur décision, "le retentissement exceptionnel mondial qu'ont eu ces deux tweets" et leurs conséquences pour Eric Brion: "isolement social" et lourde dépression.

Sandra Muller a été condamnée par le tribunal de Paris à payer 15.000 euros de dommages et intérêts au plaignant.