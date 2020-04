Bac 2020 en contrôle continu : "C'est le meilleur scénario", dit le porte-parole de la PEEP

publié le 03/04/2020 à 20:34

Le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer a annoncé ce vendredi 3 avril que les épreuves du baccalauréat seraient évaluées en contrôle continu, face à l'épidémie du coronavirus.

Une annonce qui "rassure" Hubert Salin, porte-parole de la fédération des parents d'élèves de l'enseignement public. Invité sur RTL Soir, il explique que cela "va permettre aux élèves de bien continuer à se préparer pour le supérieur". "C'est la meilleure chose que l'on pouvait faire, le meilleur scénario qui tiendra coûte que coûte quelle que soit l'évolution du confinement, on est sûr que ça va marcher", a-t-il affirmé.

Hubert Salin a également réfuté l'idée selon laquelle le bac 2020 serait un "bac au rabais". "Les notes qui vont être utilisées ont une valeur vis-à-vis des professeurs et des élèves, elles ont été utilisées pour Parcoursup, ce ne sont pas n'importe lesquelles. Les élèves ont beaucoup travaillé, vont beaucoup travailler et s'impliquer et ont développé beaucoup de compétences durant cette période de confinement", a-t-il expliqué.

Le porte-parole de la Peep a également abordé le retour en classe, qu'il espère "le plus vite possible". "Il sera important d'accueillir les élèves quand ils vont reprendre, de les laisser s'exprimer. Il ne faudra pas que ce soit une course contre la montre pour rattraper le programme, et faire en sorte que le bac soit obtenu grâce au contrôle continu va aller dans ce sens", explique-t-il.