Bac 2019 : 5 conseils pour améliorer sa culture générale

publié le 14/06/2019 à 19:12

Le coup d'envoi de la semaine d'épreuves écrites s'approche à grands pas, mais il est encore temps de booster sa culture générale. Les épreuves du baccalauréat général commencent le 18 juin avec la philosophie pour les séries économiques et sociales, littéraires et scientifiques, et technologiques.



La culture générale désigne l'ensemble de nos connaissances, nous l'entretenons depuis tout petit. Elle contribue à affiner son esprit critique et à mieux comprendre le monde qui nous entoure. Elle peut donc permettre de faire la différence au bac et aussi plus tard dans la poursuite de ses études. Certains concours comptent même des épreuves de culture générale.

Pour le bac, la culture générale est une vraie valeur ajoutée à sa copie. Voici quelques conseils pour l'enrichir facilement et rapidement.

1. Suivre l'actualité

Suivre l'actualité permet d'avoir des exemples pertinents dans une dissertation, d'illustrer son propos avec des choses concrètes dans une introduction d'histoire ou de philosophie. Au petit-déjeuner, vous pouvez écouter la matinale d'Yves Calvi avant de réviser ou d'aller en cours.





Le soir, vous pouvez regarder un journal télévisé ou bien lire quelques articles sur un sujet du jour.

2. Ne pas se disperser

Il vaut mieux rester concentré sur les thèmes au programme. Il est tentant d'utiliser des ouvrages de culture générale, mais attention ceux-ci sont souvent très denses.



Il est plus prudent de s'en tenir à des points précis, liés par exemple aux auteurs ou aux livres que l'on a étudié en classe dans l'année.

3. Aborder les matières autrement

Pour prendre connaissance de certaines œuvres littéraires, il est possible de regarder les adaptations cinématographiques, une manière d'allier l'utile à l'agréable en profitant d'un film.



Guerre et paix de l'écrivain russe Léon Tolstoï a été adaptée de nombreuses fois au cinéma, la pièce Le Jeu de l'amour et du hasard de Marivaux également. Attention, rien ne vous empêche de lire quand même des œuvres de fiction.

4. Utiliser son smartphone : quizz, podcasts

Il est tout à fait possible de booster sa culture générale pour le bac avec son smartphone. Il existe aussi beaucoup d'applications dédiées aux révisions de l'examen.



Les quizz sont un moyen ludique de tester ses connaissances. L'application Duel Quizz permet de défier ses amis sur des questions de culture générale.



Lors de ses déplacements, les podcasts sont un bon moyen de se cultiver. Il en existe de plus en plus et sur tous les thèmes.



Les vidéos de vulgarisation scientifique sur YouTube sont aussi une façon d'améliorer sa culture générale.

5. Aller au musée

Bonne nouvelle pour les 18-25 ans, les musées nationaux sont gratuits pour les ressortissants de l'Union européenne. À Paris, c'est le cas notamment des musées d'Orsay, de l'Orangerie ou du Louvre. Les musées des Beaux-Arts en région sont aussi gratuits, à Caen (14) ou à Reims (51) par exemple.



Cela permet d'être capable de parler d'un tableau, de l’interpréter dans une dissertation et d'avoir un exemple original.



Les résultats du baccalauréat seront connus le 6 juillet. Les rattrapages auront lieu jusqu'au 11 juillet.