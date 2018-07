publié le 27/05/2016 à 10:05

C’est la dernière ligne droite. Les professeurs vous en parlent depuis 2 ans et maintenant on y est : le bac est dans 20 jours. Ce n’est pas le moment de relâcher ses efforts ou de se disperser. Pour ceux qui travaillent et font des fiches depuis le mois de janvier, ces dernières révisions s’annoncent plutôt light. Pour ceux qui ne s’y sont toujours pas mis, pas de panique, rien n’est perdu, mais il est temps de s’y mettre et de façon efficace !



Aziza Sellam, la spécialiste des examens du site internet studyrama nous explique comment gérer ces dernières révisions. Deux méthodes pour deux profils de lycéens : ceux en retard et ceux dans les temps. Un dernier coup de pouce pour arriver serein, quoi qu’il arrive, le premier jour de l’examen le 15 juin pour la philosophie.

Révisions à J-20

Pour ceux qui ne se sont pas encore mis à réviser il va falloir optimiser son temps. N’abandonnez pas en vous disant qu’il est trop tard, cela sera toujours ça de pris. Premier impératif : se faire un planning, mais pas trop chargé pour ne pas être dégoûté. Mieux vaut établir des priorités : les matières à forts coefficients, ou celles dans lesquels vous pouvez assurer de bonnes notes en révisant. Prévoyez-en une ou deux à réviser par jour, ainsi que des courts temps de pause. Après, on coupe son téléphone et les réseaux sociaux et on s’y met ! Et à 20 jours de l’examen, pas question de s’accorder une journée off, même le week-end. Si vous êtes en retard préparez quand même des fiches. Pour ne pas perdre trop de temps, faites-les courtes, avec des mots-clefs, des moyens mnémotechniques et des schémas par exemple.

Pour les élèves modèles qui se préparent depuis le début de l’année, terminez de réviser les derniers cours ou chapitres sur lesquels vous n’êtes pas assez au point. Après cela, révisez uniquement vos fiches. Cette période ne vous sert pas vraiment à apprendre, mais plutôt à valider vos acquis.





Révisions à J-7

Pour les retardataires, ne vous découragez pas. Gardez le cap de votre planning, même si vous avez le sentiment de ne pas avoir pu tout faire. C’est aussi le moment de revoir ses fiches. Inutile de relire tous ses cours si c’est pour ne rien retenir. Évitez de vous coucher à 4 heures du matin, même si c’est parfois tentant, afin de revoir le plus de chose. La nuit c’est le moment pendant lequel le cerveau enregistre les informations de la journée.



Pour ceux qui ont déjà bien révisé, c’est le moment d’un peu se détendre, tout en approfondissant ses révisions. Suivez l’actualité ou bien ouvrez un livre de philosophie qui n’est pas au programme. Vous apporterez peut-être un plus dans vos copies qui sera remarqué et bien souvent récompensé. Cette période peut aussi être mise à profit pour préparer ses oraux de langue avec quelques amis ou ses parents.



Révision J-2

Même conseil pour tout le monde : il est possible de travailler encore un peu, mais vraiment pour peaufiner les détails. Dans la matière où on a plus peur par exemple. En revanche, la veille de l’examen on ne fait rien, même si c’est tentant, car c’est très mauvais. Cela va vous stresser encore plus et vous fatiguer. Deux facteurs qui pourraient faire que votre cerveau ne retienne que ces dernières révisions. Après avoir bien préparé votre sac pour le lendemain, essayez de vous aérer l’esprit avec un film, sans vous coucher tard.