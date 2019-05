publié le 11/05/2019 à 10:36

Ce samedi marque le coup d'envoi de la saison pour la célèbre Patrouille de France, une saison de meetings aériens qui font rêver petits et grands. Le commandant Clément Racine, leader de la patrouille de France a d'abord témoigné son émotion après la mort des deux militaires lors d'une opération de sauvetage au Burkina Faso. "Nous sommes très touchés. Nous sommes avant tout frères d'armes. Toute l'équipe se joint à moi pour adresser ses condoléances aux proches et frères d'armes de Cédric de Pierrepont, et d'Alain Bertoncello", a-t-il confié.



La Patrouille de France effectuera sa première démonstration de l'année, samedi à Toulouse. "On sort de 6 mois d'entraînement hivernal, pendant lesquels on répète nos gammes. Ce week-end c'est notre première démonstration officielle sur le site de Toulouse et nous sommes prêts à aller à la rencontre des Français", a souligné le commandant.

Clément Racine a également rappelé la spécificité de ce genre d'exercice. "C'est un domaine de vol très particulier, la voltige en patrouille serrée à 8, aussi près du sol. C'est un domaine qui est extrême.". Au total, la Patrouille de France comprend 9 pilotes pour 8 Alpha Jet (avec un remplaçant), remplacés par tiers tous les ans.

"On n'a pas vocation à être des professionnels de la démonstration au sein de la Patrouille de France, on est pris dans nos années de combattants, c'est une parenthèse pour nous, on vient montrer ce qu'on sait faire, ce que l'armée de l'air sait faire", explique le commandant Racine.