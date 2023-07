Ce samedi 22 juillet, la France a été placée en rouge dans le sens des départs par Bison-Futé. Si pour de nombreux vacanciers, le trajet se déroulera sans encombre, les patrouilleurs viennent à aider les autres, mais également à faire tout un tas de tâches sur les autoroutes tout au long de la journée, dans des camionnettes totalement équipées.

Lionel, qui est patrouilleur depuis 24 ans, se retrouve parfois dans des situations compliquées, mais parfois d'autres plus sympathiques, avec une naissance par exemple : "Une maman a accouché dans une voiture sur l'aire d'autoroute de Virsac. Ça a été moment fort".

Mais ces patrouilleurs prennent de nombreux risquent sur l'autoroute. 31 camionnettes de patrouilleurs ont déjà été percutées par des automobilistes : "On y pense fortement. On est très attentif, il faut garder son sang-froid, bien maîtriser les choses", a indiqué Lionel.

Mais le patrouilleur veut faire passer un message : "Respectez nous". "On passe devant un message de sécurité, que les gens ne respectent pas, et pourtant c'est un outil qui nous permet de nous protéger de la circulation. Cela oblige les gens, quand ils nous voient, à ralentir, à s'écarter, pour protéger notre intervention, nous-même, et les véhicules qui sont en panne, mais également les protéger eux-même", a-t-il ajouté.

