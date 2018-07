publié le 29/12/2016 à 06:36

Fin novembre, seulement 10.000 personnes en France avaient leur vignette antipollution. En fait c'est le pic de pollution d'il y a quinze jours qui a réveillé les automobilistes. Mercredi 28 décembre, le ministère de l'Écologie totalisait 950.000 demandes (700.000 particuliers et 250.000 entreprises), surtout en Île-de-France et en Rhône-Alpes. Seules trois villes vont l'utiliser dans un premier temps : Paris, Grenoble et Lyon.



À Paris et Grenoble, la vignette va servir à deux choses. D'abord, interdire toute l'année les véhicules qui polluent le plus. Dans la capitale, toutes les voitures d'avant 1997 et des deux-roues d'avant 1999 seront interdits du lundi au vendredi de 8 heures à 20 heures. A Grenoble, seront concernées plutôt les camionnettes d'avant 1997 et de certains poids lourds. La vignette va servir aussi lors des pics de pollution. Ce sera le cas à Paris, Grenoble et Lyon. Ne pourront circuler ces jours-là que les véhicules avec une vignette d'une certaine couleur, donc les moins polluants.

Campagne d'information sur la mise en place d'une vignette permettant de circuler à partir du 15 janvier 2017 à Paris Crédit : SIPA

Cette vignette se commande sur le site Internet certificat-air.gouv. On peut aussi aller la demander à la préfecture : elle vaut 4,18 euros. Si vous devez circulez dans ces villes, dans un premier temps, il n'y aura pas d'amende pendant quelques semaines. L'arrêté qui fixe les sanctions n'est pas encore été publié. Il y aura une certaine tolérance. Si vous roulez sans vignette, vous risquez juste de perdre du temps si vous vous faites arrêter et de vous faire sermonner par la police.