Face à l'épidémie de grippe aviaire, le parc zoologique de Mulhouse a pris la décision de vacciner tous ses oiseaux afin de protéger les espèces en danger.

par Loïc Farge , Sophie Joussellin publié le 23/12/2016 à 07:36

Depuis le début de la semaine, les 472 oiseaux du parc zoologique ont reçu une petite piqûre, soit au niveau du bréchet soit dans l'épaule. La direction a décidé de procéder à cette vaccination générale face à la menace que fait peser la grippe aviaire sur la population d'oiseaux du parc. Car au-delà de la simple protection contre la maladie, il y va dans le cas présent de la survie de certaines espèces.



Le parc zoologique participe à des programmes de sauvegarde de la biodiversité et abrite des oiseaux qui ne vivent plus à l'état sauvage. C'est le cas par exemple de la tourterelle de socorro, endémique de quelques îles mexicaines mais qu'on ne trouve plus aujourd'hui qu'en captivité. Si les oiseaux du parc étaient touchés par la grippe aviaire, ça mettrait l'espèce encore plus en danger.



Au total 13 espèces du zoo participent à un programme de sauvegarde européen dont le pigeon rose classé en danger par l'Union internationale pour la conservation de la nature en danger. On ne le trouve plus qu'à l’île Maurice. Il y a également le garrulaxe du père Courtois de la familles des passereaux, originaire de Chine qui est lui en danger critique d’extinction.



Parallèlement, pour éviter toute transmission du virus, tous les échanges d'animaux entre le parc zoologique de Mulhouse et les autres établissements spécialisés ont été suspendus pendant la durée de l'épizootie de grippe aviaire.