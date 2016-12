Pendant la période des fêtes de fin d'année, les poubelles grossissent de 20%. Quelques astuces pour recycler vos déchets de Noël.

par Virginie Garin publié le 26/12/2016 à 09:15

Qu'est-ce qui se recycle a Noël ? Les poubelles sont en général beaucoup plus grosses que le reste de l'année. Il est encore temps de trier. Attention aux papiers cadeaux, c'est le casse-tête. Très peu se recyclent, tout ce qui est brillant, plastifié, avec des pères Noël dorés va directement à la poubelle. Seul le papier kraft marron peut être recyclé. Ça ne fait pas beaucoup. À Noël, les poubelles grossissent de 20%. Donc autant être un peu plus attentif car on peut trier quand même pas mal de choses. Comme les cartons, qui ont emballé les jouets. Il faut juste enlever les plastiques. Les boites de chocolat et de marron glacés, le verre évidemment, les bocaux de foie gras, les bouteilles, tous les verres se recyclent.

Pour les coquilles d’huître, certaines déchetteries les récupèrent. Aux Sables-d'Olonne, près de Nantes, sont collectées les huîtres, les saint-Jacques, les bulots. Il faut vous renseigner dans votre commune pour savoir si ça se fait, mais là où elles sont acceptées, les coquilles sont séchées, transformées en poudre et utilisées soit pour nourrir les volailles, soit pour en faire des peintures.

Que va devenir votre sapin ? Avant de l'abandonner sur le trottoir - ce qui est interdit - pensez aux agents de propreté qui vont les ramasser. Chaque Noël, il faut se débarrasser en France de 6 millions de sapins qui piquent, donc il y a dans la plupart des communes des endroits spéciaux pour les rapporter, comme à Paris dans les jardins publics. Là, au moins, ils sont broyés et transformés en compost. Et puis il y a une dernière chose qu'on peut recycler a Noël, ce sont les cadeaux qui ne vous ont pas plu. Vous pouvez les revendre, et pourquoi pas en faisant une bonne action en allant sur un site internet qui reverse une partie à une association, sur le handicap, pour les enfants malades... C'est vous qui choisissez, le site s'appelle cestbonesprit.fr.