Le "gaz de pétrole liquéfié" est un mélange d'hydrocarbures provenant du traitement de gaz naturel et du raffinage du pétrole. En France, il a représenté 3 % des ventes l'an passé. À 99 centimes le litre en moyenne, c'est deux fois moins cher que l'essence et moins cher que l'E85 qui affiche désormais 1€14 le litre.



Le GPL évacue jusqu'à 80 % de CO2 en moins qu'un modèle essence et les voitures au GPL ne produisent quasiment pas de particules fines. Raison pour laquelle vous avez la gratuité de la carte grise dans plusieurs régions et que vous bénéficiez de la vignette Critair 1. Et si le prix du GPL n'a pas augmenté, c'est dû à une fiscalité avantageuse et au fait qu'il ne soit pas importé de Russie.

Pour rouler au GPL, vous pouvez faire installer un kit sur votre voiture dans un garage, ce qui coûte environ 2.000 euros en moyenne. La rentabilité n'est donc pas immédiate. Il faut compter 30.000 km avant de voir un bénéfice apparaître, d'autant qu'il vous fait consommer 15 % de carburant en plus. Aujourd'hui, près de 2.000 stations en distribuent, quasiment une sur cinq.

