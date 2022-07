Aubervilliers : les habitants d'une résidence de dix étages privés d'ascenseurs

La hantise de rentrer chez soi ou de sortir faire les courses, voilà ce que vivent des habitants d'Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, depuis des mois. Dans cette résidence de six immeubles de dix étages, les deux ascenseurs ne cessent de tomber en panne. Un gros inconvénient pour la vie quotidienne, d'autant plus lors de grosses chaleurs actuelles.

"J'ai accouché de la deuxième, je suis sortie de l'hôpital et j'ai monté dix étages avec la poussette et la valise, en larmes", se remémore Nesrine. À l'époque, la panne de ces ascenseurs, déjà régulièrement hors d'usage, avait duré deux mois. "Rien que d'y penser, j'en ai la chair de poule", explique cette mère de trois enfants.

Les rares fois où ils fonctionnent, les deux ascenseurs ne desservent que les quatrième et huitième étages. Il faut donc de nouveau prendre les escaliers, parfois avec ses sacs de courses ou encore sa poussette. Des réparations sont faites, mais le bon état de marche ne dure jamais bien longtemps.

"La cabine annonce le huitième étage et là on entend des gros claquements. Elle tremble, on dirait que les câbles vont lâcher et que la cabine va chuter", raconte Karima, qui habite au sixième étage. Lorsque la porte s'ouvre, "on a une dizaine de centimètres entre la cabine et le palier", poursuit la jeune femme enceinte. Pour elle, "devoir enjamber pour sortir de n'ascenseur, ce n'est pas normal".

Les locataires affirment solliciter régulièrement leur bailleur, mais aucune solution pérenne ne leur est proposée. L'Office Public de l'Habitat d'Aubervilliers, contacté par RTL, n'a pas souhaité s'exprimer.

