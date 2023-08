Astrologie : Mercure rétrograde fin août et ce phénomène suscite de l'inquiétude

Passionnés des planètes ou amoureux de l'horoscope, nombreux s'accordent sur les effets dramatiques d'une rétrograde en Mercure. Du café sur la chemise préférée en passant par la perte d'un emploi, cette planète est souvent considérée comme la principale responsable de vos problèmes, particulièrement pour les internautes de plus en plus fascinés par le mouvement des planètes. Pourquoi ce phénomène, qui débutera le 23 août et s'achèvera le 4 septembre, terrifie tant les adeptes de l'astrologie ?

Toutes les planètes connaissent ce phénomène de rétrogradation. D'après les astrologues, celle de Mercure se produit tous les 88 jours durant 24 jours. Lorsque, depuis la Terre, on observe "la planète en fer", il se peut que Mercure donne l'impression de soudainement ralentir sa course dans le ciel avant de reculer. Cette illusion d'optique se reproduit plusieurs fois dans l'année, et notamment à partir du 23 août prochain.



Mercure rétrograde en Vierge

À chaque phase, la planète rétrograde en un signe précis du zodiaque, cette fois-ci, le signe de la Vierge sera impliqué, ce qui peut faire varier les effets de ce phénomène astral. Mercure étant le symbole de la communication, de la raison et de l'intellect et le signe de la Vierge celui de l'ordre, de la réflexion et de la discrétion, cette phase de rétrograde pourrait entraîner des problèmes d'échanges dans ces domaines. La rentrée des classes pourrait donc être placée sous le signe du stress, puisque Mercure cessera de rétrograder le 4 septembre. Les jours suivants, les choses devraient rentrer dans l'ordre.

Selon votre signe, vous serez aussi impactés différemment. Plus généralement, les astrologues conseillent toujours de repousser à plus tard toute prise drastique de décisions, qui pourrait être influencé par la plus petite planète du système solaire. Malgré sa taille, Mercure aurait de grands effets sur notre vie, à en croire la panique qu'elle suscite sur les réseaux sociaux. Que vous y soyez sensible – ou non –, mercure rétrograde est avant tout le bouc-émissaire des problèmes du quotidien.

