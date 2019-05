publié le 09/05/2019 à 15:26

En France, le nombre d'arrêts maladie est en forte augmentation et coûte cher à la Sécurité sociale. Et le moindre écart est surveillé de très près. Ainsi le docteur Claire Bigorgne, qui exerce depuis 8 ans à Kermaria-Sulard, a été convoqué devant la direction de la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Brieuc. Cette dernière lui reproche trop de prescriptions d'arrêts maladie de plus de 45 jours et d'accident du travail.



Plus d'un mois après son rappel à l'ordre, Claire Bigorgne s'interroge toujours : "Je n'ai pas compris ce qui m'arrivait, ça a été très violent au niveau psychologique, j'ai donc arrêté de travailler pendant 10 jours".

La médecin a même pensé arrêter pour de bon après 15 ans de service. Mais Kermaria-Sulard et ses 1.033 habitants ont fait bloc. Après un rassemblement massif devant la maison de santé du la commune, la pétition "touche pas à mon médecin" a déjà récolté plus de 1.600 signatures, ainsi que des dizaines de lettres de soutien qui seront bientôt adressées à la ministre de la Santé.

Un soutien sans équivoque : les patients du docteur Claire Bigorgne sont même prêts à refuser des arrêts pour éviter de nouveaux ennuis à leur médecin, qui reste sous surveillance de la CPAM jusqu'à fin juillet.

Infraction statistique

Il n'existe pas de chiffre exact d'arrêts maladie, à partir duquel un médecin est considéré coupable d'une infraction. Cependant, les caisses d'assurance maladie vérifient au niveau régional, un nombre moyen d'arrêts signés par les médecins. Si l'un d'entre eux prescrit un grand nombre d'arrêts au-dessus de la moyenne, un courrier lui sera envoyé pour le prévenir et pour l'inciter à réduire le nombre.



Si malgré ça, rien ne change, le docteur sera mis sous surveillance. Pendant 6 mois, les arrêts maladie qu'il prescrit seront vérifiés par un autre médecin de la CPAM. Cela reste un cas rare et extrême puisque, en France, sur 50.000 médecins généralistes, seulement une centaine par an sont concernés par cette mesure.