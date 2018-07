Angela Merkel, l'histoire de la "Mutti" de l'Allemagne aujourd'hui en danger

publié le 25/12/2017 à 10:33

"Elle faisait partie du club de celles qu'on n'embrasse pas". C'est une ancienne camarade de classe qui le dit. La jeune Angela n'était pas revêche, mais certainement pas séductrice. Avec sa coupe au bol et ses vêtements improbables, elle se rêvait patineuse artistique dès son plus jeune âge. Mais elle était gauche. "Petite empotée", c'est ce qu'elle dira d'elle-même plus tard : "Ce qu'une personne normale sait d'instinct, il me fallait le décrypter mentalement puis le mettre en application".



À la piscine, il lui est arrivé de rester une heure sur le plongeoir, pour finalement sauter à la dernière minute. Réfléchir, toujours... Angela Merkel n'est pas une femme d'émotions fortes. Elle est protestante, fille d'un pasteur rouge, qui a quitté Hambourg pour l'Allemagne de l'Est. Elle se méfie des sentiments violents et s'est mariée parce que tout le monde le faisait... Et a divorcé au bout de quatre ans. Le soir où le mur de Berlin est tombé, elle est vite rentrée vite chez elle pour être en forme le lendemain au travail... Zéro exaltation.

Angela Merkel a appris à se taire et à ruser

Il faut dire que 35 ans de RDA (République Démocratique Allemande), ça marque ! Dans un régime communiste et autoritaire, Angela Merkel a appris à se taire et à ruser. Par exemple, pour décourager la Stasi qui voulait la recruter comme espionne. En effet, elle est brillante et parle russe couramment. Si elle a choisi d'être scientifique c'est parce que le gouvernement pouvait très peu interférer avec les lois de la nature. Elle est chercheuse en physique quantique, un milieu d'hommes, où là encore, elle cultive le silence.

Mais des hommes, elle en a matés. A commencer par son mentor, Helmut Kohl. Il l'appelait "das Mädchen", la gamine. Elle a tué le père et tous ceux qui se dressaient en travers de son chemin. Pourtant elle n'est pas politique et on lui reproche même un certain manque de convictions. En fait c'est une pragmatique. Avec elle, les Allemands ont inventé un verbe: "merkeln", c'est à dire ne rien faire, ne rien dire et attendre.

La "Mutti" des Allemands

Et ça fait 12 ans que ça dure. On l'appelle "la Chancelière Teflon", ce qui s'explique aussi par son extrême simplicité, très affichée. Elle s'habille en prêt à porter, toujours la même chose mais en différentes couleurs... Karl Lagerfeld est horrifié. Elle fait ses courses elle-même au supermarché, mais comme elle est gourmande, elle se ravitaille aussi en fromage français aux Galeries Lafayette de Berlin. Les Allemands l'appellent "Mutti", Maman, elle qui n'a pas d'enfant. Elle est surtout mamie, grâce aux enfants de son deuxième mari. Bref, Angela Merkel est une femme politique ni très femme ni très politique. Alors que cherche-t-elle ? A cette question, Helmut Kohl avait répondu: "le pouvoir".