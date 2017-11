publié le 20/11/2017 à 20:15

L'Allemagne est bloquée après l'échec d'Angela Merkel à former une coalition pour gouverner le pays. Une situation qui ne s'est pas produite depuis le début de la République fédérale allemande et qui rappelle de très mauvais souvenirs des années 1930. Pour Alain Duhamel, ce n'est ni plus ni moins que "le crépuscule d'Angela Merkel".



En effet, la chancelière "a eu le plus mauvais score de l'histoire des chrétiens-démocrates aux élections législatives en septembre" et "n'arrive pas à réunir une coalition pour un prochain gouvernement". Mais plusieurs solutions s'offrent à celle qui gouverne l'Allemagne depuis le 22 novembre 2005.

La première serait que les sociaux-démocrates ou les libéraux reviennent sur leur refus de former une coalition. Mais les deux formations ont affirmé que ça ne serait pas le cas.

Une "catastrophe" pour l'Europe

La deuxième solution serait un gouvernement de minorité. Mais Angela Merkel a assuré que cette situation n'était pas souhaitable. Dernière option : de nouvelles élections législatives en janvier. "Mais la chancelière n'est pas forcément favorite et surtout, il faudra encore trois mois pour constituer un gouvernement", explique Alain Duhamel.



Cet échec est une "catastrophe" pour la relance de l'Europe que veut impulser Emmanuel Macron. "L'Europe a besoin de prendre vite des décisions sur l'Europe de la défense, sur les frontières de Schengen, sur la relance et la stabilisation de l'euro", explique l'éditorialiste.