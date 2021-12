André Boite, nouveau doyen des Français ?

Il vient de souffler ses 111 bougies le 6 décembre dernier. André Boite pourrait bien être le nouveau doyen des Français. C'est en tout cas ce qu'a déclaré à l'AFP Laurent Toussaint, expert reconnu sur les personnes centenaires.

Après la mort, ce mercredi 15 décembre, du doyen des Français Marcel Meys à 112 ans et 156 jours, il n'y aurait plus qu'un homme et 33 femmes de plus de 110 ans en France, toujours selon l'expert.

Cet homme vit actuellement à Nice mais est né dans le Cher, le 6 décembre 1910. Lors de la Seconde Guerre mondiale, il est engagé dans les Corps francs puis est fait prisonnier de guerre et déporté en Bavière (Allemagne). "Même là, j'ai gardé le sourire", a-t-il déclaré au journal Nice-Matin à propos de sa détention. Après des études de beaux-arts, il participe à la restauration de peintures de Notre-Dame de Paris. Enfin, il est responsable du syndicat d'initiative de Villefranche-sur-Mer (Alpes-Maritimes) de 1966 à 2001.

Son secret de longévité : pas de cigarette et pas d'alcool - qu'il a définitivement arrêté "il y a trois / quatre ans" - rapporte le journal local. Pour son 111e anniversaire, le maire de Nice, Christian Estrosi lui a offert la médaille de la ville et un panier de produits niçois.

De son côté, la doyenne des Français est âgée de 117 ans. Sœur André, avait contracté le Covid-19 en janvier 2021 et s'en était remise sans séquelle.