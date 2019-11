Vivre pour soi

publié le 12/11/2019 à 02:10

Dans "Parlons-Nous" entre 22h30 et 1h, Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

Dans cette émission du 11 novembre 2019 :



Thomas a rencontré une brésilienne sur un site de rencontres. Ils ont passé leurs vacances d'été ensemble. Elle ne peut pas partir du Brésil pour le moment donc Thomas projette de la rejoindre. Mais il sait que sa mère pourrait très mal vivre son départ. A cause de cela, il hésite à partir.

Marie est mariée depuis une dizaine d'années. Il y a 7 ans, on lui a diagnostiqué un cancer du sein. Elle est toujours sous traitement. La maladie a "tué son couple", d'ailleurs elle n'a pas été soutenue par son mari. Elle fait désormais chambre à part avec lui. Ils ont chacun une relation extra-conjugale. Marie est, depuis 1 an, avec un homme marié. Cette relation, très sérieuse, est d'un grand soutien pour Marie mais elle devient de plus en plus tumultueuse. Que doit-elle faire de cette relation qui lui amène de la vie au milieu de la maladie.

D'autres histoires sont à retrouver tout au long de ce replay de "Parlons-Nous".

